Un hombre que padece de daltonismo desde hace 65 años, pudo al fin conocer los colores reales y no creerás cuál fue la reacción de este veterano al ser partícipe de esta maravillosa experiencia.

“He visto estos videos donde la gente se emociona y no me voy a poner emocional”, se le escucha decir al sujeto en el video compartido en Facebook . Sin embargo, él no esperaba que la emoción fuera tanta que terminaría al borde del llanto.

Como se aprecia en las imágenes el hombre se encuentra parado frente una piscina repleta de pelotas de colores, y su familia le pide que se ponga los lentes con los cuales vería todo de forma normal.

Pero primero, él manifiesta que no se emocionará como otros, pues ha sido un luchador profesional, y ha sido golpeado por el hombre más grande del mundo, así que este experimento no iba a poder tumbarlo fácilmente.

Luego de ponerse las gafas pasa lo impensado, el hombre no podía creer lo que estaba viendo, y asombrado se ve que no puede contener las lágrimas de la emoción.

Aquello que conocía lo vio totalmente diferente, y al momento de volver a ver la piscinas de pelotas, una mujer le enseña los colores reales. El hombre no puede contener la alegría y termina abrazando a sus familiares, sin duda fue el regalo más increíble que pudo haber recibido.

