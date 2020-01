En el estado de Utah, Estados Unidos, un hombre se quedó encerrado dentro de un gimnasio tras su rutina de natación. Cuando salió del agua, se dio cuenta de que estaba solo. Lo paradójico del tema es que el local en el que se encontraba es uno de esos que están abiertos las 24 horas del día.

Sin embargo, en un momento dado, los empleados abandonaron el lugar y cerraron las puertas. El hombre identificado como Dan Hill dijo a KTVX que llamó a los responsables del local y les dijo que no quería tocar nada ni abrir ninguna puerta por si sonaba la alarma y la policía creía que era un ladrón.

Durante el tiempo que estuvo encerrado, Hill aprovechó para hacerse unas fotos y publicarlas en Facebook . “¿No se supone que debería estar abierto las 24 horas? Camino de un lado a otro intentando descubrir cómo salir. He llamado a los responsables y me han dicho que me llamarán. He llamado a mi mujer y me ha dicho que busque un lugar cómodo donde dormir”, puede leerse en la publicación.

Finalmente, tres agentes de la policía acudieron y pudieron sacar al hombre. Sus fotos viral dentro del gimnasio han sido compartidas por tantas personas que ahora Hill teme haber hecho demasiada mala publicidad del lugar, por lo que ha publicado otra foto defendiendo al gimnasio y bromeando sobre lo ocurrido.

