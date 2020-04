No es un secreto el arduo esfuerzo que realiza diariamente el personal médico para ganarle la batalla al Covid-19. Si bien algunos han agredido a estas bondadosas personas por temor a contraer la enfermedad, muchos otros están agradecidos por su labor y no dudan en demostrarlo a través de diversas maneras. Esta vez, los trabajadores de un centro de abastos despidieron en medio de aplausos a una enfermera, como muestra de profundo agradecimiento.

La conmovedora escena tuvo lugar en un supermercado en Torreón, Coahuila (México), donde la héroe sin capa fue por unas plantas. Según se ve en las imágenes, la mujer se disponía a abandonar el lugar con sus nuevas adquisiciones en un carrito de compras, cuando los empleados la sorprendieron en medio de aplausos y gritos de júbilo.

El personal del “Super La Rosita” se colocó en dos filas y ovacionaron a la fémina, quien vestía su uniforme de trabajo y una mascarilla. Esta escena conmovió a los usuarios de Facebook, donde el video se hizo viral en cuestión de segundos. ''Gracias por ese detalle, portar ése UNIFORME es un orgullo qué no todos pueden usar'', comentó una internauta.

Aunque los comentarios positivos abundan en la publicación, hubieron algunos curiosos que criticaron el hecho de que la mujer no se haya cambiado el uniforme y no tenga bien colocado el tapabocas. Lo cierto es que esos detalles no fueron de importancia para la administradora del super, quien además le dedicó unas palabras de agradecimiento a la enfermera.

VIDEO RECOMENDADO

Enfermera chilena compone canción para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19

Enfermera chilena compone canción para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Enfermeras mexicanas denuncian que tienen que comprar su material sanitario

Enfermeras mexicanas denuncian que tienen que comprar su material sanitario

Enfermeras y técnicas de EsSalud no contrajeron coronavirus

Enfermeras y técnicas de EsSalud no contrajeron coronavirus

Coronavirus México: pareja fue detenido por agredir a enfermera

Coronavirus México: pareja fue detenido por agredir a enfermera