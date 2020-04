Hacer ejercicio es una buena forma de mantenernos libre de estrés y llenos de energía, algo altamente necesario en estas semanas de confinamiento que se vive debido a la cuarentena por coronavirus. Eso lo sabe bien el actor Jean-Claude Van Damme, quien ha decidido compartir su acalorada rutina de entrenamiento en su canal de YouTube, para el deleite de sus seguidores.

Si pensabas que hacer ejercicio en casa era imposible, la estrella de ‘Soldado Universal’ te hará cambiar de opinión. Van Damme publicó recientemente en su perfil de YouTube una serie de clips donde enseña a los usuarios a mantenerse en forma desde la comodidad de su sala. Estos videos gratuitos pueden verse desde cualquier dispositivo con Internet y el único requisito es consultarlo previamente con un médico.

“Hace años me lesioné, entonces me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma. ¡Me gustaría compartirlo con ustedes! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengan en casa”, señala el actor belga, quien además se encarga de explicar al inicio de cada video la importancia de la rutina para mejorar la postura corporal. Solo se necesita de voluntad propia para ponerla en práctica.

Los videos, que se hicieron rápidamente virales, muestran el valor del estiramiento muscular para corregir la postura y obtener mayor flexibilidad, junto a una adecuada respiración. A pesar de los años, Jean-Claude mantiene una espectacular figura que lo hace el entrenador ideal de este tipo de rutinas. ¿Te atreves a hacerla?

Rutinas de ejercicios de Jean-Claude Van Damme

