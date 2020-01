Un extraño material. Miles de usuarios en Internet se llevaron más de un susto al ver video viral de YouTube que no tiene nombre pero tiene a su creador como ‘deathtrips’. Su nombre se ha hecho tendencia en este último tiempo en todas las redes sociales, pues la plataforma subió las imágenes que no llevan un título y tiene un contenido que está desconcertando a todos los usuarios.

En Youtube puedes encontrar grupos de videos denominados ‘creepy’, y siempre son los más buscados por los usuarios. Los creadores de las imágenes editan una temática aterradora, con contenidos extraños y que puede causar pánico en muchas personas.

En el contenido de la peculiar grabación se puede ver a dos personajes del programa ‘Los Reyes de la Colina’ . Bobby aparece escuchando música de su walkman en su cuarto y su papá ingresa y se coloca los audífonos. Luego, la grabación se cuelga y da pie a una imagen en la que el padre tiene un cubo triangular mientras todo se torna color rojo sangre mientras se escucha un ‘You has been chosen’ (tú has sido elegido en inglés).

El video fue catalogado por los usuarios en las redes sociales como ‘prohibido’, aunque lo que más les preocupaba o sorprendía era el por qué YouTube les recomendaba esto y es que su algoritmo premió dicho material colocándolo en la portada principal de muchos usuarios que escribieron en la caja de comentarios y coincidieron en la confusión del mismo.

Este es el video prohibido y con contenidos raros que asustaron a más de uno.

Más de los ‘Reyes de la Colina’

King of the Hill o Reyes de la Colina es una serie cómica de animación estadounidense creada por Mike Judge y Greg Daniels que se emitió desde el 12 de enero de 1997 hasta el 6 de mayo de 2010 en la cadena Fox. Se trata de la vida cotidiana de los Hills, una familia de clase media que vive en Arlen, Texas e intentan dar un enfoque realista de cualquier núcleo familiar, buscando humor en aspectos convencionales y mundanos de la vida.

Se convirtió en la seria de más larga duración en FOX, (la tercer, detrás de Los Simpson y Family Guy). Además, en 2007 fue nombrada por la revista Time como uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos.

La cabeza visible es Hank Hill, fiel responsable, trabajador, leal, disciplinado y honesto. Es muy tradicional, moral y cuida a su perra, Ladybird. Él está casado con Peggy Hill, una nativa de Montana.

El único hijo de Hank y Peggy es Bobby Hill, un niño ronco prepúbere que generalmente es amable y querido, pero no muy brillante, y con frecuencia propenso a tomar malas decisiones.

