Un video publicado en Facebook está dejando boquiabiertos a quienes lo observan. Se trata del material que muestra a una niña, de no más de 9 años, colgada de unos cables eléctricos en Indonesia. La escena ha causado controversia entre los usuarios de las redes sociales, pues no pueden entender como es que la pequeña llegó a esta situación sin que nadie se diera cuenta.

Según informo el medio Jakarta Post, la menor, identificada como Nadin, estaba jugando en una zona de obras de la ciudad de Tangerang en Indonesia, cuando vio un cable cerca del suelo y decidió agarrarlo para colgarse. Los obreros que trabajaban en el lugar se encontraban instalando cables eléctricos, por lo que empezaron a subir uno por uno, sin darse cuenta que la menor colgaba de ellos.

Nadin terminó elevada a más de 15 metros de altura y sus gritos de desesperación no se hicieron esperar. “¡Por favor, no puedo aguantar más! ¡Quiero bajar!”, se escucha clamar a la menor en el video viral. Las autoridades de la zona revelaron que la niña no soltó el cable en un inicio pues el cambio repentino de altura la atemorizó.

Afortunadamente, los vecinos tendieron un colchón bajo ella y así amortiguaron su caída. Más tarde fue trasladada a un hospital, donde la revisaron y al presentar solo heridas leves, le dieron de alta el mismo día. Las imágenes causaron gran revuelo en Facebook, pues hay mucha opiniones divididas sobre los responsables del hecho. Mientras algunos culpan a los padres, otros a la compañía. Lo cierto es que la constructora pidió disculpas y prometió supervisar más sus zonas de trabajo.

Yang punya anak kecil, anaknya jangan "dilepas" ya.. pic.twitter.com/zXcQGSLC7z — 😹😹😹 (@sushiaftergym) April 17, 2020

