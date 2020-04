En medio de la crisis mundial que se vive por el coronavirus, existen acciones que conmueven hasta las lágrimas. Si bien esta pandemia ha dejado ver el lado oscuro de algunas personas, es innegable que la solidaridad de muchos otros ha resaltado sobre todo. Es así como una noticia está dando que hablar en Facebook y otras redes sociales, por el enorme riesgo que tomó un joven al querer salvar la vida de un animal.

En las últimas horas, un conmovedor video se ha hecho viral en Facebook. Se trata del material que muestra a un joven arriesgar su vida para rescatar a un perrito en peligro. El hecho fue registrado en la ciudad de Miami en Estados Unidos, el pasado 17 de abril.

Las imágenes muestran al valiente joven lanzarse desde lo alto de un puente para salvar a un pequeño can que había caído al río. El animal se encontraba batallando por no hundirse en la profundidad de las aguas, por lo que el adolescente no dudó en saltar y tomarlo en sus brazos.

Al parecer el joven tuvo algunos problemas para salir a la superficie, por lo que un adulto ingresa a ayudarlo y juntos salen del río. ''Muy bien'', se escucha decir a la emocionada mujer que sostenía la cámara. Lo último que se ve es a los paramédicos revisar a los involucrados para asegurarse que ninguno resultara afectado. Las imágenes conmovieron a los usuarios de las redes sociales, quienes aplaudieron el esfuerzo de ambos sujetos.

