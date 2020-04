El rápido crecimiento del coronavirus ha paralizado a todo el mundo. El país en donde se originó la pandemia, China, ha pasado a un segundo plano tras el alarmante aumento de contagiados en países como Italia, España y, sobre todo, Estados Unidos. El epicentro norteamericano ha superado los 311 mil infectados y 8 mil fallecidos.

Ante la preocupante situación, la población americana se encuentra tomando acciones para salvaguardar su salud como acatando una cuarentena y reforzando su higiene. Sin embargo, así como hay personas que están previniendo un posible contagio, hay otras que lo no lo toman en serio. Así lo demuestra el clip publicado por Matthew Wehmeier, quien se encontraba realizando el aislamiento social en su hogar cuando sus cámaras de seguridad registraron un hecho que le hizo ‘perder la fe en la humanidad’.

Como se ha podido ver en diferentes partes del mundo, son los jóvenes quienes no se toman en serio la situación crítica que atraviesa el mundo. Ahora, un chico fue captado lamiendo el timbre de la casa de Wehmeier, ignorando por completo los riesgos de infección del covid-19 y sin darse cuenta de que su acción quedaría registrada.

Totalmente indignado, el propietario del hogar no dudó en compartir las imágenes en su cuenta de Facebook en donde escribió: “Estamos pasando por una pandemia en este momento, las personas están tratando de ser conscientes de no expandir el virus. Una tontería como esta es lo que me hace perder la fe en la humanidad”.

De igual manera, Wehmeir calificó de ‘una estupidez’ la escena registrada y recomendó que aumentemos nuestras acciones de higiene limpiando los exteriores de su hogar para proteger a sus visitas.

En cuestión de días el se convirtió en viral e incluso llegó al joven implicado, quien regresó al lugar arrepentido para pedirle disculpas por su irresponsable acción en medio de esta pandemia.

