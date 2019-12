Gracias a que la publicación de Facebook de Carlos Quiroga, un joven argentino originario de la localidad de Hilario Ascasubi, se convirtiera en viral, pudo recuperar a su perro ‘Falucho’, quien había sido robado de la puerta de su casa. Esta conmovedora historia de amor hacia los animales es tendencia en las redes sociales.

El pasado 26 de diciembre, Quiroga publicó en su cuenta de Facebook que habían robado a su perro que se encontraba afuera de su casa. Él no entendía cuál era la necesidad de hacerlo y que si querían una cría, podían pedirle antes de robarle a su querido amigo de cuatro patas. Es así como decidió ofrecer su carro, un modelo antiguo de Volkswagen Gol.

“Entrego este auto al que me diga quien tiene mi perro. Me lo robaron de afuera de mi casa”, escribió el joven.

Como la historia se volvió viral en Facebook y muchas personas lo compartieron, el joven argentino pudo encontrar a su fiel compañero. “Gracias a Dios y a la gente que estuvo al tanto compartiendo. Hoy está en mis manos de nuevo”, se lee en el post de Carlos Quiroga.

El hombre narra que habían llevado a su perro a Bahía Blanca, una localidad que se encuentra a 120 kilómetros de su casa y que aún no encontraba a la persona que se lo robó.

“Todavía no puedo dar con la persona que se lo llevó. Espero no dar con esa persona y que con tiempo pague por lo que hizo y que no se lo vuelva hacer a otra”, manifestó el joven argentino.

Carlos Quiroga y su perro 'Falucho' (Foto: Facebook)

También aprovechó el post para agradecer a un hombre llamado Jose Acosta, quien fue la persona que le devolvió a su perro, y aclaró que no le entregó su carro pese a que él lo había prometido. Sin embargo, mencionó que en estos días le llevaría un regalo.

“Estoy más que feliz y muy alegre por este reencuentro con mi perro(...) Espero que la persona que me hizo esto no se las haga a nadie más porque realmente es algo horrible”, expresó.

Finalmente, el joven les deseo un feliz año nuevo a todas las personas que lo ayudaron a encontrar a su querido amigo ‘Falucho’. “Les deseo paz, bendiciones y mucha felicidad. Un abrazo grande”.

