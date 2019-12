Hace unas semanas, una joven mesera de México utilizó su cuenta de Facebook para quejarse de la cantidad de propina que había recibido. Sin embargo, a pocas horas de año nuevo, una mujer compartió en sus redes sociales que una pareja le dejó 2020 dólares. Esta historia se ha convertido en viral.

En un pequeño restaurante ubicado en Michigan, Estados Unidos, una joven mesera recibió 2020 dólares de propina cuando apenas los comensales habían consumido 23 dólares. Esta cantidad de dinero aludió al Año Nuevo 2020.

Danielle Franzoni recibió dicha cantidad el domingo pasado en el restaurante Thunder Bay River, en Alpena. En la cuenta había un mensaje que decía “Feliz Año Nuevo. Reto de Propinas 2020”.

La empleada de 31 años, quien es madre soltera y justamente se había quedado sin hogar, no podía creer la cantidad de dinero que había recibido, pero su gerente le aseguró que no era mentira. “Cosas como esta no le pasan a la gente como yo”, manifestó la mesera Danielle Franzoni a un diario internacional.

Franzoni planea utilizar el dinero para recuperar su licencia de conducir y empezar a ahorrar. “Ellos no saben nada de mi historia, de dónde vengo. No saben lo difícil que ha sido”, expresó la joven sobre la pareja que dejó la propina. Luego de haber terminado su turno de trabajo, la joven fue a otro restaurante y dejó 20,20 dólares de propina ya que para ella esa era su forma de devolver el favor.

Una mesera recibió una propina de 2,020 dólares para comenzar con buen pie el Año Nuevo 2020. (Foto: The Telegraph)

