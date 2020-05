En Colombia, se ha viralizado en Facebook un video que abrió el debate en las redes sociales. Y es que dos monjas fueron calladas por una ensordecedora música metal cuando intentaban realizar una misa pública desde la azotea de un inmueble. El hecho es tendencia en España, México y Estados Unidos.

La intención de las hermanas incomodó sobremanera a varios de los residentes, quienes, en primera instancia, les solicitaron que no procedan con oficiar la misa y que deben respetar las posturas de algunas personas y no tratar de imponer su postura religiosa. El clip que se hizo viral fue publicado originalmente en Twitter, y exactamente en la ciudad de Bogotá.

Precisamente, la usuaria Ana Noguera, quien registró el inusual hecho, fue partícipe de una discusión con sus demás vecinos por lo que venían haciendo las dos monjas. Algunos estaban a favor de ellas, mientras que otros las criticaban duramente.

“Cualquier intento de imponer una práctica religiosa que no se comparte debe ser desalentado. Son libres de rezar lo que quieran, pero no de involucrar a quien no lo desean”, escribió la usuaria en su cuenta de Twitter.

La serie de videos virales de Facebook muestran a las devotas tratando de efectuar una misa en homenaje a la Virgen María mediante el rosario, sin embargo un vecino se mostró en contra de las acciones y decidió poner a todo volumen la canción “Engel” de la banda alemana Rammstein. El bullicio ocasionó que la Policía de Bogotá llegue hasta el lugar para poner orden.

Varios vecinos expresamos nuestro desacuerdo. No les importó. Que era 13 y eso las investía de todo poder. Pronto salieron también algunos a apoyarlas y casi se arma pelea entre dos señores en la calle. pic.twitter.com/aY75dwebo4 — Ana Noguera 💚 (@AnaNoguera) May 13, 2020

Una vecina aulló pidiendo rosario diario y muchas voces nos alzamos en un sonoro "no". Finalmente, ganó el metal. pic.twitter.com/p0LT8bB45P — Ana Noguera 💚 (@AnaNoguera) May 13, 2020

