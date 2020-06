En Facebook circula un video que se volvió viral rápidamente por mostrar el adorable momento en que un perro le da un abrazo a otro can. La curiosa escena fue registrada en el interior de una casa en Singapur. Miles de usuarios han quedado conmovidos al ver la grabación.

En la publicación se puede apreciar que, en primera instancia, ambos animales se encontraban sentados en la sala de la vivienda, observando detenidamente a su dueña, quien había encendido su cámara para grabar a sus mascotas.

En ese momento, la mujer le pidió al perro más grande que abrazara al más pequeño, accionar que pudo ejecutar sin problemas e incluso en varias oportunidades, tal y como vemos en el video viral de Facebook.

“Es la escena más adorable que he visto, qué lindos”, “estos animales me han alegrado el día”, “se nota que se quieren muchísimo, me encantan”, son algunos de los comentarios que realizaron usuarios de Estados Unidos, México y España.

El video, debido a su contenido, se ubicó entre los más destacados de Facebook, con una gran cantidad de reproducciones. Sin duda, todo un viral que no debes dejar de ver. En esta nota podrás apreciar la grabación sin problemas.

