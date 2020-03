Por más que se tengan muchos años de experiencia frente a cámaras, hay momentos que te sacuden y regalan las mejores vivencias. Raymond Mesa es un experimentado reportero de Telemundo que pasa a diario todo tipo de emociones al cubrir las principales noticias en Los Ángeles y que, sin siquiera imaginárselo, tuvo la oportunidad de disfrutar de un grato hecho que le trajo el mejor de los recuerdos al lado de una tierna abuelita . Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y Facebook .

Todo sucedió el último viernes en las afueras de la alcaldía de Los Ángeles donde hubo muchos abrazos, besos y hasta lágrimas al realizarle el esperado reencuentro de decenas de padres de familia con hijos a los que no veían hace décadas.

El periodista Raymond Mesa estuvo ahí cubriendo todas las incidencias para reportar a Telemundo y con la ayuda del camarógrafo registró cómo estaban esperando las personas con globos, carteles, flores y toda clase de detalles para hacer más hermoso el momento de tener frente suyo a quienes les dieron la vida.

Ismael Cruz fue uno de los más emocionados pues no veía a sus hijos desde hace 20 años. "Gracias por todo", fueron sus palabras sin poder contener las lágrimas al tenerlos nuevamente entre sus brazos.

Y es que en total fueron 59 adultos mayores quieren viajaron desde distintos lugares de México para reunirse con sus seres queridos gracias al programa ‘Familia sin Fronteras’. Este logra que decenas de personas de más de 60 años salgan del país azteca rumbo a Estados Unidos para ver a sus hijos inmigrantes, quienes muchas veces no pueden salir de Los Ángeles o Chicago debido a diversos factores.

Tras el emotivo reencuentro, que fue luego difundido en Facebook, los padres podrán disfrutar de la compañía de sus hijos hasta el 20 de marzo, fecha en la que les tocará retornar a su país natal llevando consigo inolvidables recuerdos.

Esto también le pasó a Raymond Mesa, quien con micro en mano y a punto de grabar el cierre de su nota para Telemundo, vivió una experiencia sin igual y que quedará por siempre en su memoria junto a una abuelita llamada Gregorio, quien se reencontró con su hijo tras 16 años de no verse.

Raymond Mesa fue sorprendido por una de las mujeres que llegó desde México para volver a ver a su hijo. (Foto: captura video)

Cuando el periodista se agachó para estar a la misma altura de la señora y salir bien en la toma, ella lo sorprendió dándole un tierno beso en la mejilla. Esto produjo un gran impacto en el hombre, quien no pudo evitar emocionarse.

“Créame que yo había dicho que a pesar que he hecho tantas reuniones como esta, no se me iban a llenar los ojos de lágrimas pero este beso que me acaba de dar la señora Gregorio no me lo esperaba y me hizo recordar a mi mamá”, aseguró mirando a la cámara mientras era abrazado por su dulce acompañante.

