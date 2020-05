Son muchas las historias sobre perros que encontramos a diario en redes sociales, pero aquellas que se llegan a viralizar en Facebook son las que más tocaron los corazones de los internautas. Así, hallamos lo que ocurrió con Diesel, un pequeño can callejero que vivía entre las vías del tren y un río, en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Por varios meses las personas de la zona veían a un pequeño perro acurrucarse y protegerse cerca a los rieles de un tren. La situación preocupó más cuando observaron que este can había adelgazado drásticamente y ya no se movía de su ‘zona segura’ ni para recibir alimentos.

En el video que se publicó originalmente en YouTube, pero se hizo viral en Facebook, se muestra cómo unos rescatistas de la organización ‘Hope for Paws’ fueron al auxilio del tierno Diesel tras la llamada de los vecinos. Con una red y una correa, los animalistas Eldad Hagar, Lorete Frankoynte y Lisa Arturo se aproximaban al can para intentar ponerlo a buen recaudo.

Así fue que se acercaron poco a poco al perrito que, sin saber lo que ocurría, permanecía inmóvil. Rápidamente Eldad Hagar lanzó una red para evitar que Diesel saliera corriendo y acabara atropellado en las vías de Los Ángeles (Estados Unidos), pero grande fue la sorpresa de los rescatistas al ver la reacción de este pequeño can.

Y es que el perro se quedó completamente petrificado, como si fuese una estatua, ante el asombro del animalista. Aparentemente, Diesel estaba muy estresado pero se dio cuenta que las personas que habían llegado hasta allí lo iban a ayudar.

Así, esta historia que es viral en Facebook tuvo un final feliz pues el can fue trasladado al albergue “Rescue from the Hart”, en donde recibió todas las atenciones veterinarias y ahora se encuentra en busca de un nuevo hogar que lo ame para siempre.

