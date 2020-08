PSG vs. Bayern Munich, uno de los dos se proclamará como nuevo campeón de la UEFA Champions League. Los mejores equipos de Francia y Alemania estarán frente a frente y como era de esperarse los hilarantes memes inundan las redes sociales.

Robert Lewandowski vs. Neymar, Kylian Mbappé vs. Thomas Muller, en esta final entre PSG vs. Bayern veremos duelos verdaderamente emocionantes. Los bávaros llegan a la final invictos, con un pleno de 10 victorias consecutivas entre fases de grupos y etapas eliminatorias, y 21 triunfos seguidos contando competiciones domésticas.

Mientras que PSG llega con 11 victorias a cuestas llega a su tercera final continental, esta vez de la mano de los millones de Nasser Al-Khelaifi y las contrataciones que realizó para llegar a este momento histórico del cuadro parisino: Neymar, Mbappé, Cavani (ausente tras finalizar su contrato en plena pandemia por el COVID-19 ), Di María, Keylor Navas y Mauro Icardi.

Así, PSG y Bayern Munich se enfrentarán este domingo 23 de agosto desde las 14:00 y solo uno alcanzará la gloria. ¿Bayern Munich conseguirá su quinta corona europea? ¿o PSG entrará en la historia y obtendrá por primera vez el título de la Champions League ?

