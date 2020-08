¿Qué hacías a tus 21 años? ¿Cuánto tiempo has retrocedido para conmemorar algunos momentos en tu juventud? Esta es la edad perfecta para empezar a despegar y demostrar de lo que estás hecho. Un gran porcentaje de personas empiezan a construir un futuro no muy lejano y otros a ganarlo todo, como Kylian Mbappé . Este domingo el joven parisino juega la final de Champions League entre Bayern Munich vs PSG .

Nacido el 20 de diciembre de 1998, Kylian Mbappé es uno de los pocos jóvenes pretendidos por los mejores cubes del mundo y está muy cerca de lograrlo todo. Es delantero del primer equipo de Paris Saint Germain y hace poco se ha convertido en la revelación del fútbol mundial.

En 2017 fue señalado por la UEFA como uno de los jugadores de la temporada, siendo galardonado con el premio Golden Boy a mejor futbolista europeo menor de 21 años, obteniendo una puntuación histórica.

Por si fuera poco, logró el título mundial con la selección de Francia en el Campeonato de Europa Sub 19 (2016) y dos años después se coronó en Rusia 2018, siendo jugador clave con cuatro anotaciones y galardonado como el mejor jugador joven, donde empezó a ser comparado por Pelé.

Cabe destacar que Edson Arantes do Nascimento revolucionó el fútbol en el Mundial Suecia 1958, anotando dos goles en la final y otorgando una estrella a Brasil.

Actualmente es finalista y con cinco goles en la temporada 2019-2020 de Champions League , el parisino está a un escalón de ser campeón en el torneo más preciado de clubes en Europa.

Palmarés de Kylian Mbappé hasta sus 21 años

Título de la Ligue 1 con el Mónaco | 2016-2017

Título de la Ligue 1 con PSG | 2017-2018

Título Copa de Francia con PSG | 2017-2018

Título Copa de la Liga con PSG | 2017-2018

Título Supercopa de Francia con PSG | 2018

Título Ligue 1 con PSG | 2018-2019

Título Supercopa de Francia con PSG | 2019

Título Ligue 1 con PSG | 2019-2020

Título Copa de Francia con PSG | 2019-2020

Título Copa de la Liga con PSG | 2019-2020

Título Copa del Mundo con Francia | Rusia 2018

