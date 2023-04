Una mamá ha hecho que millones levanten la ceja al confesar que en su hogar se sigue al pie de la letra una regla muy controvertida: reutilizar el agua del baño, lo cual incluye a sus hijos, por lo que no son pocos quienes no dudaron en criticarla y mostrar toda su indignación cuando su relato se hizo viral.

La historia se dio a conocer Mumsnet, donde nuestra protagonista sin nombre afirma que los pequeños se bañan primero para luego ella seguir ella y, finalmente, el padre al calificarlo como el “más sucio”.

Esta decisión la tomaron para ahorrar dinero, aunque reconoció que dicho método lo considera “la cosa más asquerosa de la historia”, por lo que preguntó en el foro de madres si es que alguna tomó la decisión de reutilizar el agua de baño y para su sorpresa encontró una respuesta mixta.

Primero se bañan los niños, luego la madre y, finalmente, el padre. (Foto: Pexels)

Opiniones divididas

Quienes la apoyan comentaron: “entraré por los niños o ellos entrarán por mí”, “personalmente, no veo nada de malo en ello, pero estoy segura de que la mayoría de las personas o madres dirán que es repugnante”.

Sin embargo, quienes se mostraron en contra de la medida expusieron: “prefiero no bañarme en la misma agua que mis hijos y esposo”.

Pero, en el mismo foro, aparecieron otras personas revelando que no solo comparten el agua con su familia a la hora del baño, algunas fueron más allá con utensilios o productos que podríamos considerar íntimos, como los tampones.

La usuaria identificada como Chloe dijo en la publicación de Mumsnet: “cuando me enteré de los tampones reutilizables de tela, me intrigó, aunque para ser honesta, también pensé que sonaba un poco asqueroso, puedes usarlos hasta que se deshagan, por lo menos durante un año o más. Luego los pones en una bolsa y los arrojas a la lavadora. Lo sé, suena asqueroso, pero en realidad no lo es. Sale más barato y quedan bonitas; los lavas con agua fría para que no se manchen”.