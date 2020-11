Eduardo Fonseca es un usuario de Twitter que ha ganado mucha popularidad en dicha red social tras compartir una singular experiencia suya que se volvió viral. Él confundió a su compañero de trabajo con alguien de Tinder y pasó la vergüenza de su vida.

Resulta que el joven había recibido un “hola, soy…” de una persona en WhatsApp. Tras leer el mensaje, respondió de igual modo con un saludo; sin embargo, de ahí hizo una pregunta que lamentó después haber hecho.

Yo no me canso de hacer el ridículo. pic.twitter.com/AvF8tnDS2c — Eduardo Fonseca (@eduardoxfonsec) November 12, 2020

“¿De Tinder?”, consultó Eduardo. Y es que al no tener aparentemente agregado el número de celular de esa persona, pensó que se trataba de un contacto de la red social de citas. Pasaron unos minutos y se enteró que era un compañero de trabajo.

Avergonzado por lo ocurrido, no le quedó de otra que tomar la situación con humor y le envió un meme de Marge Simpson. Toda esa conversación fue compartida por él mismo en su cuenta personal de Twitter (@eduardoxfonsec), exactamente el 12 de noviembre del presente año. “Yo no me canso de hacer el ridículo”, puso como descripción de la captura del chat que se volvió viral, ya que miles de usuarios de Estados Unidos, México y España, se divirtieron al conocer su experiencia.

