De seguro has escuchado alguna vez en tu vida “hay una mosca en mi sopa”, ahora imagínate encontrar una jeringa en tus frijoles. Aunque suene poco creíble, esto realmente pasó en un conocido restaurante de comida mexicana y la queja se volvió viral en Twitter. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Una clienta, identificada como Claudia Medellín (@ClauMedellin), se llevó una desagradable sorpresa al pedir comida por delivery, algo que se ha vuelto muy común, especialmente desde la llegada de la pandemia por la COVID-19.

Según se observa en las imágenes que compartió en su cuenta de Twitter, la mujer encontró una jeringa en sus frijoles. Sí, así como lo está leyendo. La mujer no dejó pasar este particular hecho y lo expuso en redes.

“Les traigo chisme fresco y desagradable: hoy pedimos comida del Restaurante El Bajío y ¡oh sorpresa! los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa”, se lee en la descripción del posteo.

Les traigo chisme fresco y desagradable: hoy pedimos comida del @Rest_ElBajio y ¡oh sorpresa! los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa! 😩🤢😵‍💫🤬 💉🥘 pic.twitter.com/wdQPV1M5yw — ✧claudia medellín✧ (@ClauMedellin) November 11, 2022

En una respuesta al mismo hilo, Claudia indicó que dicho restaurante era de sus favoritos y pedían al menos una vez por semana, pero esto se acabó tras encontrar una aguja de jeringa.

Respuesta del restaurante

Algunos usuarios le recomendaron levantar una queja tras encontrar una aguja de jeringa y esta fue la respuesta que recibió de la capitana del local.

“La capitana me dijo que en el restaurante no se usan esos materiales que es atroz y va a pasar el caso a corporativo. Van a investigar para que no suceda de nuevo”, agregó.

Lo que sí es cierto es que no volverá a pedir o consumir en el conocido restaurante, que vende comida mexicana. El post tuvo gran eco en las redes sociales.

