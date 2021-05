En las últimas horas, un anciano ha dado que hablar en Twitter y otras redes sociales por haberle dedicado un romántico mensaje a su esposa. Las palabras que usó conmovieron a miles de usuarios, haciendo que su gesto se volviera viral.

El hombre de la tercera edad se llama Alfonso. Él decidió dar a conocer en Twitter (@Alfonsofp58) todo lo que siente por su compañera de vida, María, a través de un hilo publicado exactamente el 21 de mayo del presente año.

“Queridos amigos hoy estoy un poquito perjudicado. Veréis, por las tardes veo a mi María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra y claro, es que en julio cumplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud, ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella, si me falta”, comenzó diciendo.

El anciano después aseguró que no puede dejar de expresar lo que siente por ella debido a que ha estado a su lado toda su vida, teniéndolo enamorado, hasta ahora. “A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida, juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla”, sostuvo.

Alfonso señaló que todo lo que escribió corresponde a pensamientos muy íntimos que él tiene y que tal vez no debía compartirlos en Twitter; sin embargo, lo hizo porque considera a sus seguidores como buenos amigos. Cada palabra que usó conmovió hasta las lágrimas a muchos usuarios de distintas redes sociales, que viven en México, Estados Unidos y España.

