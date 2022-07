Un padre de familia, que se cree que es de Long Island, New York, Estados Unidos (según Daily Mail), usó su cuenta de Reddit (xdozex) con el fin revelar al mundo entero que su esposa le dio instrucciones detalladas para preparar la cena de sus hijos. Su publicación ya circula en varias redes sociales.

El hombre, para ser exactos, difundió una foto en la que se aprecia una lata de frijoles, maíz dulce enlatado y dos platos con múltiples compartimientos. En esos recipientes estaban notas que la mujer había escrito para darle indicaciones.

El padre debía servirle a su hijo un poco de maíz, cuatro nuggets con forma de dinosaurio, arroz o frijoles (el pequeño podía elegir) y salsas: kétchup y mostaza con miel. Su hija, en tanto, necesitaba albóndigas (que estaban en la refrigeradora), maíz y guisantes (que tenían que cocerse al vapor en una vaporera verde), arroz y kétchup.

Esta imagen, que muestra las instrucciones detalladas que una mujer le dio a su esposo, dio la vuelta al mundo. (Foto: xdozex / Reddit)

“Mi esposa acaba de volver a trabajar y piensa que soy un idiota”, colocó el hombre de esta historia en la descripción de su publicación realizada en Reddit. “Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarla a sentirse cómoda. Preparé la cena exactamente como ella me pidió. Pero aún así pensé que era bastante divertido”, agregó, de acuerdo a la citada fuente.

Lo curioso es que, a pesar de todas las indicaciones, el padre no logró una cena completamente exitosa. “Fue bastante bien, pero aparentemente tenía la temperatura incorrecta para algunos de los alimentos”, indicó después. La foto que difundió, en cuestión de minutos, llegó a redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. En dichas plataformas, varios usuarios no dudaron en expresar que se han divertido bastante con las instrucciones.

¿Qué significa “viral”?

La Real Academia Española informa que es dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con gran rapidez en las redes sociales a través de Internet.

¿Qué se necesita para crear un contenido viral?

El contenido viral tiene que ver con el impacto. Esto se llama “cartografía cultural”, según Dao Nguyen, editor de BuzzFeed. Cuando BuzzFeed, maestro de la viralidad, crea contenido, no se enfoca en el tema o formato (un video de un gato, publicaciones de lista, un cuestionario, etc.), recalca blog.uvirtual.org.

Síguenos en nuestras redes sociales: