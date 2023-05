Una influencer británica, considerada “la mujer más odiada del Reino Unido”, reveló que no puede cerrar uno de sus ojos tras someterse a varias inyecciones de bótox. El hecho se produce a unas pocas semanas de su boda.

“Cuando estaba de camino a casa después de mi procedimiento final, noté que mi cara estaba más llena de bultos que de costumbre”, dijo Carla Bellucci, de 41 años, en conversación con el medio The Sun.

A la mañana siguiente, se dio cuenta de que algo no andaba bien. “No podía cerrar un ojo en absoluto, básicamente parecía bizca”, señaló, bastante preocupada.

Su situación se agrava porque la influencer se casará en cinco semanas en Cabo Verde, país ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África.

Adicta al bótox

“No tengo idea de lo que voy a hacer con la boda. Podría obtener un buen barrido lateral o usar un parche en el ojo por el aspecto de las cosas. Desafortunadamente, no hay mucho que pueda hacer, es solo un juego de espera”, agregó.

Mientras se lamenta por lo sucedido, hizo una advertencia para que otras personas no pasen por lo mismo. “Sé que todo esto es mi culpa y me hizo darme cuenta de que tengo una adicción al bótox”, concluyó. “Quería exponer lo peligroso que puede ser: todos pensamos que el bótox, debido a que no es quirúrgico, está totalmente libre de riesgos”.

Foto: @officialcarlabellucci / Instagram

Una influencer muy polémica

El nombre de Carla Bellucci es muy conocido entre los medios británicos, donde suele ser criticada por sus polémicos actos.

En una ocasión, se dio a conocer que contrató strippers para el cumpleaños número 18 de su hija. “Sé muy bien que las mamás locales se horrorizarán con la idea, pero al final del día ella es una adulta, ¡no veo el problema!”, dijo la mujer en aquella ocasión.

También se le acusó de simular sufrir una depresión para que los servicios médicos del Reino Unido la operaran gratis de la nariz