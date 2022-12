Conocer a una persona nueva siempre es una moneda al aire, y esto lo comprobó perfectamente una muchacha del Reino Unido quien tuvo su primera cita con un chico en el zoológico, un lugar atípico para salir, siendo esta una de las peores experiencias de su vida, por lo que decidió compartirla en Twitter donde se hizo viral asombrando a muchos.

Crónica de una cita que empezó y acabó mal

Elena Bjorn hizo un hilo de tuits donde contó por qué todo salió tan mal: “acabo de recordar la vez que fui a una primera cita al zoológico de Londres y en la puerta me preguntó si me importaría pagarme mi propio boleto, a lo que le dije que lo haría, momento en el que sacó un cupón de 2 por 1, así que pagué mi boleto y él entró gratis”.

Esto la sorprendió, pero reconoció que el tema económico no la decepcionó en lo absoluto, sino que desde ese punto todo fue una bola de nieve directo hacia el completo desastre, entre otras cosas, porque el sujeto se puso muy intenso al hablar insistentemente de la situación que vivió con una chica con quien las cosas no acabaron bien.

Mira aquí la foto viral

Elena Bjorn recuerda la mala experiencia durante una primera cita. (Foto: @ElenaBjxrn/Twitter)

“Me contó una historia muy larga sobre cómo estaba ‘finalmente listo para (volver a) salir’ después que le rompieran el corazón”, sin duda alguna, eso más que atraerla, abrió más las distancias entre ambos, por lo que Elena comenzó a pensar en una salida desesperada.

El sujeto escogió una lugar impensado para conocerse: el zoológico. (Foto: @ElenaBjxrn/Twitter)

“Literalmente, traté de huir al final de la cita diciendo que quería adelantar en mis comprar navideñas. Era agosto... luego, me garró con una extraña llave de cabeza y me estrelló los dientes contra los míos”, no detalló más sobre este raro gesto, pero sí afirmó que terminó con una o dos muelas astilladas.

El hombre se puso intenso hablando sobre una fallida relación amorosa. (Foto: @ElenaBjxrn/Twitter)

No habrá una segunda cita ¡nunca más!

“Si su objetivo era tener suerte, fracasó miserablemente. Supongo que depende de lo que quieras de una cita”, reflexiona la muchacha por lo que, evidente, Elena no tuvo una segunda salida con este sujeto: “desafortunadamente, también era aburrido y espeluznante”, sentenció.