Un joven vietnamita de 26 años contó a través de sus redes sociales que en repetidas oportunidades lo habían rechazado de varios trabajos por su apariencia. En consecuencia, tomó la decisión de operarse el rostro. La radical transformación que sufrió se volvió tendencia en TikTok.

Đỗ Quyền habría gastado un poco más de 17 mil dólares en nueve cirugías para cambiar de imagen. En una oportunidad, uno de los empresarios que lo entrevistó se burló de él durante el proceso, lo que terminó convenciendo al joven de operarse el rostro, informó el medio La Vanguardia.

Mediante su cuenta de TikTok, es posible observar con detalle el resultado de las cirugías, lo que ha servido para que Đỗ Quyền se sienta más seguro de sí mismo, y de paso consiga unos cuantos miles de seguidores en la popular red social.

“La primera vez que llegué a casa tras la cirugía, mis padres no me reconocieron. Esperaba mucho, pero no pude contener las lágrimas. Lo importante es encontrar la belleza con la que te sientas más seguro”, escribió en una de sus publicaciones de TikTok, “Cuanto te mires en el espejo, siéntete satisfecho”.

El joven, que ahora trabaja como modelo y maquillador profesional, ha conseguido superar los 100 mil seguidores en TikTok, donde muestra distintos cambios de apariencia con variados tipos de procedimientos estéticos.

