Los vellos corporales en las mujeres pueden generar rechazo en la sociedad debido a ciertos estereotipos de belleza, por lo que muchas deciden depilarse constantemente para evitar malos comentarios. No obstante, para Khosi Nkanyezi Buthelezi, que vive en Sudáfrica, la situación va un paso más allá, ya que ella cuenta con una condición que le hace tener una barba.

Si bien este hecho la hizo sufrir demasiado en el pasado, desde el 2022 Khosi dejó atrás cualquier complejo y decidió dejarse crecer la barba como lo tendría cualquier hombre. Esta situación ha generado diversos puntos de vista entre los usuarios, pero la mujer ha compartido parte de su historia en redes sociales y se ha vuelto viral.

Khosi de 42 años y quien trabaja como una editora de libros independiente, se percató desde adolescente que su cuerpo era diferente al resto de las jóvenes que conocía, con excepción de las mujeres de su familia, ya que también tenían el vello corporal crecido, incluso en la zona del mentón.

“Crecí acostumbrada a que las mujeres peludas como mis tías fueran vistas como bendecidas, fuertes y estrictas, así que pensé que era algo que había heredado. Por lo que nunca acudí a un médico por mi vello corporal, no tenía problemas físicos”, explicó Nkanyezi.

No fue hasta finales del 2022 que Khosi buscó la ayuda de profesionales especializados para saber si se trataba de alguna enfermedad; no obstante, los médicos le indicaron que no tenía problemas hormonales ni Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Tras esto, un personal de la salud le explicó la posibilidad de que tenga hirsutismo, una condición que se presenta mayormente en las mujeres que las hace poseer más hormonas masculinas, lo cual le generaría el vello corporal excesivo.

Un nuevo estilo

Khosi se depiló el rostro con cera y con la afeitadora muchas veces, pese a que su familia le había advertido que esto provocaría que el vello aumente, esto debido a que sentía la necesidad de verse “más presentable” para su trabajo. No obstante, en una determinada ocasión, la mujer decidió dejar esto de lado y aceptó su barba con gusto.

“Dejé de afeitarme y, en cambio, comencé a amarme a mí misma. Aprendí que la autoaceptación es un aspecto crucial del autocuidado. Es la base de nuestra confianza y autoestima”, comentó en un video de TikTok.

Luego de que compartiera su historia en un video de TikTok, Khosi contó que recibió muchos mensajes desagradables y burlas relacionadas a su barba; sin embargo, ella desea educar sobre la aceptación de uno mismo.

“La gente en público ha reaccionado con sorpresa, fascinación, disgusto y desaprobación hacia mi barba, pero estoy trabajando activamente para desaprender la necesidad de validación externa. Desafortunadamente, las personas pueden juzgar y ser crueles con alguien que se ve diferente de alguna manera, por lo que es importante recordar que sus opiniones y comentarios no definen mi valor”, explicó.

