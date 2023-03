El pasado domingo 12 de marzo, llegó a su fin la primera temporada de The Last of Us y un hecho en particular llamó la atención de los espectadores en el último episodio: la aparición de una jirafa, tal como sucede en el juego. Muchos pensaron que fue creada por medio de CGI, pero la realidad es otra.

En una de las escenas del último episodio de The Last of Us, poco antes de llegar al hospital de los Luciérnagas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) encontraron a una jirafa. Ambos alimentaron al animal y recrearon el videojuego.

Muchos espectadores pensaron que la jirafa de The Lasft of Us había sido creada por medio de Computer Generated Imagery (CGI), pero la realidad es otra. Se trata de una jirafa real de nombre Nabo, que vive en un zoológico de Alberta, Canadá, cerca de donde se filmó el programa.

Nabo, la jirafa real que usó The Last of Us. (Foto: Captura HBO).

Detrás de cámaras

Tras el fin de la primera temporada, se emitió un documental en HBO titulado “Making of The Last of Us”. Una de las fotografías hacía referencia a la secuencia de Joel y Ellie en medio de un set con pantalla azul (bluescreen), según Hipertextual.

El diseñador de producción, John Paino, reveló a Variety que se necesitaron varios cuidadores y entrenadores para brindarle todas las comodidades a la jirafa durante la grabación.

Si bien el escenario fue creado con gráficos por ordenador, la jirafa y los personajes son reales. “Las jirafas son enormes. Estar tan cerca de un animal tan magnífico es casi como una experiencia espiritual”, dijo Ramsey en el documental.