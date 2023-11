No permitas que el aburrimiento arruine tu día. Como ingresaste a esta nota, participa en el reto visual que te permitirá demostrar que eres una persona observadora. ¿Por qué digo? Porque solo alguien así es capaz de superar el desafío. Interesante, ¿no crees? Tu tarea aquí es ubicar el globo azul que se encuentra en la imagen de abajo.

Para muchos usuarios, el mencionado objeto de goma no está presente en la ilustración. Al respecto, indico que sí fue dibujado. El detalle es que no cualquiera puede localizarlo. Abre bien los ojos antes de comenzar a buscarlo y ten en cuenta que no se ha establecido ningún límite de tiempo.

La imagen del reto visual

La sala y el jardín de una casa son lugares que puedes apreciar en la imagen. Averiguar en qué parte está el globo azul es tu deber, así que presta mucha atención a los detalles. Ese es el único camino que tienes que seguir para triunfar en el reto visual. ¡Estás avisado(a)!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar la sala y el jardín de una casa. ¿Encontraste el globo azul? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Definitivamente, este desafío integra el grupo de los que son complicados de superar. Por esa razón, me vi en la obligación de compartir su solución. Si no pudiste encontrar el globo azul, mira la siguiente imagen y sabrás dónde está.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del globo azul. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Te dejo un nuevo reto visual

