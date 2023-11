Es momento de la verdad. Ahora puedes averiguar si tus ojos son de una persona observadora o no. ¿De qué manera? Pues todo dependerá de cómo te vaya en el reto visual de aquí, que consiste en localizar el tesoro en la imagen que ya coloqué líneas más abajo. ¡Deja todo en la cancha!

No hay un límite de tiempo establecido en el desafío. Por lo tanto, no mires el reloj. Solo observa la ilustración. No pienses en otra cosa que no sea el tesoro. Ese es tu objetivo en esta ocasión. Tienes que ir por él. No dejes que nadie más lo encuentre. ¡Vamos! ¡Está muy cerca de ser tuyo!

La imagen del reto visual

Lo que nuestra la imagen del reto visual es el fondo del mar, done claramente hay muchos animales acuáticos. Por ejemplo, se aprecian medusas, peces variados y hasta un gran pulpo. Entre todas esas especies, está el tesoro. ¿Ya te dije que también es buscado por unos piratas? ¡Apúrate!

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchos animales en el fondo del mar. ¿Puedes apreciar el tesoro? (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si ya te cansaste de buscar el tesoro y quieres saber en qué parte se encuentra, estás en el lugar correcto. Ahora mismo te compartiré la solución del reto visual. Solo recuerda que todo esto es un juego. No te sientas mal por fallar.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del tesoro. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

