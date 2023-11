Sé que sabes aprovechar las oportunidades que se te presentan. Es por eso que con gusto te traigo un reto visual para que demuestres de qué estás hecho. El desafío consiste en averiguar dónde está una mariposa en una imagen que solo puedes mirar durante 7 segundos. ¿Crees que eres capaz de realizar esa tarea?

La ilustración que menciono arriba está abajo. A la hora de observarla, tienes que estar concentrado(a) en el objetivo. No puedes pensar en otra cosa que no sea el insecto. Distraerte es una pésima idea, ya que al hacerlo perderás segundos valiosos que no recuperarás y acabarás sin cantar victoria en la prueba.

Imagen del reto visual

¿Qué muestra la imagen del reto visual? Un estanque. Es ahí donde ha llegado una mariposa, la cual tienes que hallar rápidamente. Presta mucha atención a los detalles. No permitas que se te escape ninguno. ¡Demuestra toda tu capacidad! ¡Vamos!

RETO VISUAL | Esta imagen te permite apreciar un estanque. En ese lugar hay una mariposa. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿No pudiste encontrar a la mariposa después de mirar la imagen durante 7 segundos? Tranquilo. La vida continúa. Mañana te irá mejor en otro desafío. Ahora mismo te indico dónde está el mencionado insecto en la ilustración.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación de la mariposa. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

