Una tiktoker tenía sospechas de que su novio ‘estaba sacando los pies del plato’, pero cada vez que le tocaba el tema el sujeto no daba explicación alguna, hasta que un día le contó la verdad. En lugar de enojarse o algo por el estilo, la mujer se sintió ‘aliviada’ al saber que la engañó con otro hombre.

Reza el conocido refrán: “Cuando el río suena es porque piedras trae”. Maitlyn Walrich, una tiktoker de 23 años, sabía que algo pasaba en su relación por el extraño comportamiento de su novio, pero no tenía pruebas para comprobarlo.

Sus instintos le decían que le estaba siendo infiel, hasta que un día su pareja se armó de valor y le contó toda la verdad.

“Cuando finalmente decidí confiar en él y dejar de lado mis sospechas, le pregunté por última vez si alguna vez me había engañado y me dijo que no, pero unas horas más tarde me envió un mensaje largo confesando”, dijo para Jam Press.

La mujer dijo que la culpa comenzó a comérselo, por lo que decidió quitarse un peso de encima y de paso entienda sobre su orientación sexual. ¿Cómo es eso? El sujeto le confesó que le fue infiel con otro hombre durante meses.

Walrich publicó un video en TikTok, en su cuenta ya desaparecida, explicando a sus más de 20 mil seguidores cómo manejó la noticia al enterarse que su pareja ‘sacó los platos’ con otra persona de su mismo género.

Maitlyn Walrich publicó un video en su cuenta de TikTok, el cual fue borrado, narrando lo que vivió con su pareja. | Foto captura: @maitlynchristeen / TikTok

Tras escuchar todo, la mujer indicó que se sintió ‘aliviada’ al saber que su pareja le fue infiel con otro hombre, ya que se estaba volviendo loca con saber la identidad de la tercera persona.

“Él se identificaba como bisexual, lo que no me molestó en absoluto porque yo también soy bisexual. Sin embargo, desearía que se hubiera sentido lo suficientemente cómodo como para compartirlo conmigo antes”, agregó.

Nada dura para siempre

La pareja finalmente se reconcilió y trató de dejar atrás la infidelidad, sin embargo, semanas después terminaron y esto motivó a que la mujer decidiera compartir su caso con la comunidad de TikTok.

“Diría que este hombre fue la mejor relación que he experimentado en general, además de ser engañada, así que cuando escucho a otras personas decir el mismo tipo de cosas que él solía decir, me pongo un poco nerviosa”, finalizó.