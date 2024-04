Cantar victoria es algo que hacía en cada reto visual que participaba, hasta que me topé con el de aquí. Debido a los innumerables triunfos, me confié. Pensé que iba a superarlo sin mucho esfuerzo y me equivoqué. Fallé. Por favor, no cometas ese mismo error. El desafío que motivó la creación de esta nota consiste en ubicar al camaleón en la imagen de abajo, pero ojo a esto: lo debes encontrar en menos de 6 segundos para poder triunfar. ¿Ahora entiendes el grado de dificultad que posee esta prueba? Aléjate de toda distracción antes de comenzar a buscar. Piensa únicamente en el objetivo. Ese es el camino.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se pueden apreciar bastantes sandías. Si bien da la impresión de que solo están esas frutas en la ilustración, lo cierto es que también dibujaron un camaleón. Ese animal es el que debes localizar en menos de 6 segundos para cantar victoria.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra muchas sandías y tú debes hallar al camaleón. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Levanta la cabeza. Si hoy te tocó perder, mañana triunfarás. La vida es así. Para que no te quedes sin saber dónde está exactamente el camaleón, mira la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual. Por otro lado, no olvides compartir este desafío con tus familiares y amigos.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del camaleón. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te recomiendo ver este video

Reto visual: descubre a qué le tienes miedo