Decir que eres observador es una cosa. Demostrarlo es otra. El día de hoy te doy la posibilidad de que pruebes a todos que posees esa característica. Solo tienes que superar el reto visual que motivó esta nota: responde correctamente cuál es el error en la imagen que está más abajo.

¿Tienes que contestar en cuestión de segundos? No. En este desafío no importa si identificas la equivocación rápidamente o si lo haces después de varias horas. Lo que interesa es que realices la tarea. No te rindas. Esfuérzate al máximo y podrás triunfar en la prueba.

La imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un hombre muy elegante que se encuentra parado sobre un puente en medio de un campo. El clima parece ser perfecto porque el Sol está muy brillante. Luego de haberte indicado todo ello, te pido que prestes atención a los detalles de la ilustración.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a un hombre parado sobre un puente en medio de un campo, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Tiraste la toalla, pero no te quieres quedar con las ganas de saber cuál es el error? Mira la siguiente imagen y podrás conocer la equivocación. Recuerda que no te debes sentir mal por fallar. Levanta la cabeza. Pronto tendrás tu revancha.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

