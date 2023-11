Entretenimiento sano es lo que obtendrás al participar en este reto visual. Todo aquel que se sumó al desafío puede dar fe de ello. Tu misión es indicar cuántos hijos tiene la mujer que aparece en la imagen de abajo. ¿Crees que eres capaz de dar la respuesta correcta en menos de 15 segundos? Si lo haces, considera que triunfaste aquí.

Con la pregunta que te hice en el párrafo anterior queda claro que no es madre de un solo bebé, ¿verdad? Para que sepas cuántos pequeños tiene la progenitora, es necesario que analices bien la imagen. De lo contrario contestarás equivocadamente y te sumarás al grupo de usuarios que no pudo superar el reto visual.

Imagen del reto visual

La mujer, de acuerdo a la imagen del reto visual, está sentada en un parque, muy cerca del coche de su bebé. Justamente, como su pequeño está llorando, decidió cantarle una canción, acción que le impide continuar leyendo el libro que sostiene con su mano derecha. Mira detenidamente toda la ilustración y luego indica cuántos hijos tiene. ¡Recuerda que debes dar tu respuesta en menos de 15 segundos!

RETO VISUAL | Esta imagen muestra a una mujer sentada en un parque, muy cerca del coche de su bebé. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

No creas que el límite de tiempo hace que el reto visual sea imposible de superar porque no es así. Simplemente, el desafío no lo resuelve cualquiera. Si quieres saber cuántos hijos tiene la mujer, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuántos hijos tiene la mujer. (Foto: genial.guru)

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

