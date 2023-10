¿Te consideras una persona muy inteligente? Bueno, si es así, ¿por qué no lo demuestras? Con el reto visual de esta nota puedes hacerlo. El desafío consiste en identificar el error en la imagen que he dejado más abajo. Si eres capaz de hacerlo, ¡dejarás con la boca abierta a mucha gente!

El nivel de dificultad que posee este reto visual no es nada bajo, sino todo lo contrario. Es por eso que muy pocos usuarios han sido capaces de cantar victoria. Si quieres tener suerte en esta prueba, será mejor que te concentres. No te distraigas con nada. ¡Esfuérzate al máximo! ¡Aprovecha que no se estableció un límite de tiempo!

La imagen del reto visual

La imagen del reto visual te muestra una granja con varios animales. Hay caballos, gallinas, cerdos, etc. El punto es que en esa ilustración hay algo que no cuadra. Ese viene a ser el error que tú debes identificar. ¡Será mejor que utilices tu inteligencia para que puedas identificar la equivocación!

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar una granja con varios animales, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no fuiste capaz de superar el reto visual. No te sientas mal si es que eso pasó. Todo esto es un juego. No siempre se puede ganar. A continuación te indicaré cuál es el error en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

Te cuento qué es un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

