El desafío y reto visual que te presento hoy es uno de los clásicos, aquellos que has realizado tantas veces desde tu infancia: encontrar las 3 diferencias entre dos ilustraciones que parecen idénticas. Es sorprendente cómo estos juegos virales se han vuelto tan populares, y son pocos los que aún no se han dejado llevar por la fiebre. Constituyen un pasatiempo en el que nos divertimos y nos permite descansar un poco del estrés diario, al mismo tiempo que entrenamos nuestra agudeza ocular y desafiamos a nuestros amigos, agregando así emoción y competitividad a la experiencia.

Estos días publiqué ‘Encuentra el águila en 6 segundos’ y ‘¿Puedes encontrar los 7 caballos en tan solo 9 segundos?’. Sin embargo, ahora te presento un reto viral que se ha vuelto popular en las redes sociales. A simple vista puede parecer más sencillo de lo que realmente es, pero se complica rápidamente. Lo interesante es que solo tienes 7 segundos en total para encontrar las 3 diferencias entre las dos viñetas de la película ‘Valiente’ que te presentaré a continuación. ¡Pon a prueba tu vista y trata de superar este desafío en tiempo récord!

Instrucciones para resolver el reto visual

Antes de comenzar el desafío visual, es importante que sigas una regla como requisito previo para ganarte la medalla si logras completar correctamente la prueba, que ya he mencionado que no es fácil. Para evitar que te quedes demasiado tiempo examinando las ilustraciones, quiero recordarte que debes configurar un cronómetro con una cuenta regresiva de 7 segundos para no excederte.

¿Ahora no parece tan sencillo, verdad? Sin embargo, como mencioné anteriormente, lo relevante es que disfrutes del momento. No te preocupes si no puedes resolverlo dentro de este tiempo, ya que puedes extenderlo si sientes que no puedes descubrir las 3 diferencias entre las dos imágenes, en las que se muestran a los personajes de la película ‘Valiente’. ¿Estás listo? Inicia la cuenta regresiva en tres, dos, uno… ¡Ya!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | Participa en este emocionante desafío visual y encuentra las diferencias en las imágenes de ‘Valiente’ en tan solo 7 segundos. | YouTube

Solución del reto visual

Han transcurrido más de 7 segundos e incluso has tomado más tiempo del permitido. Si deseas seguir intentándolo, te recomiendo no seguir leyendo. Sin embargo, yo no puedo esperar más y estoy emocionada por darte la solución:

SOLUCIÓN RETO VISUAL | Esta actividad sirve como un excelente ejercicio para el cerebro al estimular el pensamiento crítico, lo cual es beneficioso para mejorar las capacidades cognitivas.

