Si eres fanático de los desafíos y los retos visuales, estás de suerte, porque hoy te presento uno que pondrá a prueba tu ingenio. En este caso, te propongo encontrar las 7 maravillas del mundo. Estos juegos virales se han vuelto extremadamente populares, y son pocos los que aún no se han dejado llevar por la fiebre. Constituyen un pasatiempo moderno que nos brinda diversión y nos permite desconectar del estrés diario, al mismo tiempo que entrenamos nuestra agudeza ocular. Además, añaden un elemento emocionante y competitivo cuando desafiamos a nuestros amigos a superar nuestros resultados.

En estos días he compartido algunos retos virales como ‘Encuentra el águila en 6 segundos’ y ‘Encuentra un lápiz entre las zanahorias en 5 segundos’. Sin embargo, ahora te presento un nuevo desafío que se ha vuelto muy popular en las redes sociales. No es nada fácil, pero te invito a probar tu suerte y ver si puedes resolverlo. Tendrás solo 1 minuto para descubrir dónde se esconden La Gran Muralla, Petra, la Estatua del Cristo Redentor, Machu Pichu, Chichén Itzá, El Coliseo y el Taj Mahal. ¿Estás listo para aceptar el desafío?

Instrucciones para el reto visual

Antes de embarcarte en nuestro desafío visual, hay una regla que debes seguir como paso previo para tener la oportunidad de obtener la medalla si logras completar el reto con éxito, pero te advierto que no es fácil. Para evitar que te detengas demasiado tiempo en la ilustración que te presentaré a continuación, te recuerdo que debes poner un temporizador de un minuto para no excederte.

¿Ahora no parece tan sencillo, verdad? Sin embargo, como mencioné anteriormente, lo más importante es disfrutar del proceso. Así que no te preocupes si no logras resolverlo en el tiempo establecido, en muchas ocasiones puedes extenderlo si ves que necesitas más tiempo para encontrar las 7 maravillas del mundo en la ilustración. Contemplarás un paisaje amplio y lleno de detalles. ¿Serás capaz de encontrarlas? ¡Prepárate para iniciar la cuenta regresiva en tres, dos, uno… comienza!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | Acepta el desafío visual y comprueba si puedes encontrar las siete maravillas del mundo en este rompecabezas desconcertante. | eShores

Solución del reto visual

Hasta ahora has superado con creces el minuto e incluso has tomado más tiempo del permitido. Si aún deseas seguir intentándolo, te recomendaría que no sigas leyendo, pero entiendo que la curiosidad puede ser abrumadora y quieres conocer la solución. Sigue desplazándote hacia abajo para descubrir la revelación:

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL | Las personas con una visión de 20/20 deberían poder detectar todos los puntos de referencia en poco más de dos minutos.

