Si te apasionan los retos visuales, ¡este es para ti! Ponte a prueba con este desafiante juego, donde deberás encontrar 3 errores en una escena deportiva. Únete a la fiebre de los juegos virales y disfruta de un pasatiempo moderno que te divierte, relaja y entrena tu agudeza visual. ¡Además, desafía a tus amigos y vive la emoción y competitividad en cada intento! ¿Te atreves a aceptar el reto?

Estos días publiqué ‘Descubre las 7 maravillas del mundo en este reto visual desafiante’ y ‘Remueve 2 fósforos para corregir la ecuación y resuelve el reto visua’. Sin embargo, ahora te presento un nuevo desafío visual que ha ganado popularidad en las redes sociales. No es nada fácil, pero te animo a intentarlo y ver si puedes resolverlo. Tendrás solo 9 segundos para encontrar los tres errores en la ilustración de un partido de baloncesto. ¡Buena suerte!

Instrucciones para resolver el reto visual

Antes de comenzar con nuestro desafío visual, hay una regla que debes seguir como paso previo para completar la prueba correctamente. Para evitar que dediques demasiado tiempo a la ilustración que presentaré a continuación, debes configurar un cronómetro con una cuenta regresiva de 9 segundos para no excederte.

¿Ahora parece un poco más desafiante, verdad? Pero no te preocupes, lo más importante es disfrutar del proceso. Si no logras resolverlo en este tiempo, no hay problema; puedes extenderlo si ves que no puedes encontrar la solución. En la ilustración, verás una escena aparentemente normal de dos equipos enfrentándose en un partido de baloncesto, pero hay 3 errores ocultos. ¿Podrás encontrarlos? ¡Iniciemos la cuenta regresiva! Tres, dos, uno… ¡Comienza!

Imagen del reto visual

A simple vista no se aprecian los errores en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Han pasado los 9 segundos e incluso has tomado más tiempo. Si deseas seguir intentándolo, te recomiendo que no sigas leyendo. Pero yo no puedo esperar más y quiero darte la solución:

En la imagen, hubo 3 errores, y solo los genios podrían haberlos detectado todos en 9 segundos. Estos son:

El jugador sostiene una pelota de fútbol en lugar de la pelota de baloncesto. Uno de los jugadores tiene una mano extra. Se ve a un extraterrestre sentado en la audiencia.

Aquí están los errores. (Foto: genial.guru)

