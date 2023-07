En la actualidad, los retos visuales están de moda, ya que nos ofrecen momentos de entretenimiento y diversión mientras mejoramos nuestra visión y capacidad de concentración. La semana pasada publiqué un desafío titulado “Descubre las 7 maravillas del mundo en este reto visual desafiante” y otro llamado “Remueve 2 fósforos para corregir la ecuación y resuelve el reto visual”.

Hoy quiero presentarte un nuevo reto viral que pondrá tus sentidos a prueba. Te animo a intentar resolverlo lo más rápido posible. ¡Buena suerte!

Instrucciones para el reto visual

En este reto, tu objetivo es encontrar el caballo que se encuentra escondido dentro de la foto. Observarás a un hombre sentado debajo de un árbol alimentando a los pájaros, pero también hay un equino oculto en la imagen. ¿Podrás localizarlo en tan solo 6 segundos? Recuerda que debes hacerlo en el menor tiempo posible para que cuente como válido. ¿Crees que podrás lograrlo? ¡Demuestra tus habilidades!

Imagen del reto visual

Solo el 2% puede detectar el caballo oculto del hombre dentro de la imagen vintage en 15 segundos. (Foto: cortesía jagranjosh)

Solución del reto visual

El caballo oculto se revela como un contorno en el espacio vacío entre el árbol y la roca. La bolsa del hombre forma una pierna del caballo, y uno de los pájaros representa las orejas del animal.

Cuéntanos, ¿viste el caballo oculto del hombre dentro de esta imagen de ilusión óptica?

Si te ha costado encontrarlo, no te preocupes, es completamente normal y no eres el único. El diseño gráfico de la fotografía fue pensado para ocultar al caballo, por lo que no lo puse demasiado fácil. De lo contrario, no sería un auténtico reto, ¿verdad?

Por otro lado, si fuiste de los que lo encontró rápidamente, ¡te felicito! No era uno de los retos más sencillos, lo que indica que tu capacidad visual está en su máximo nivel. Para mantenerla así, te animo a participar en desafíos virales cada día y probar varios de ellos. No solo te divertirás, sino que también estarás ejercitando y mejorando tu capacidad cognitiva. ¡Sigue adelante!

