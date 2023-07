Los amantes de los retos visuales están de suerte, ya que hoy presento uno de esos desafíos que pondrá a prueba tu ingenio. Los acertijos visuales se han convertido en una tendencia muy popular, y son pocas las personas que pueden resistirse a pasar tiempo diario resolviéndolos. Estos pasatiempos modernos nos brindan diversión y nos permiten relajarnos del estrés diario, al mismo tiempo que entrenamos nuestra agudeza visual y retamos a nuestros amigos, lo que les añade emoción.

En esta ocasión, te presento un reto visual que no es nada fácil. Te invito a probarlo y ver si eres capaz de resolverlo en tan solo 6 segundos. ¿Estás preparado?

Instrucciones para el desafío visual

Antes de sumergirte en este desafío visual, es importante que sigas algunas instrucciones para poder considerarlo un éxito si logras completarlo correctamente. En primer lugar, asegúrate de configurar un temporizador de cuenta regresiva de 6 segundos para no excederte del tiempo asignado.

¿No parece tan fácil ahora, ¿verdad? Pero no te preocupes, lo más importante es disfrutar del desafío. Si no logras encontrar la segunda águila en el tiempo establecido, puedes extenderlo si es necesario. Tu objetivo es encontrar, dentro de esta imagen de una montaña nevada, la otra ave que no es visible a simple vista. ¿Estás listo? ¡Inicia la cuenta regresiva en tres, dos, uno... ¡Comienza!

Dibujo del reto visual

¿Lograste encontrar la segunda águila? No te preocupes si no lo hiciste en los 6 segundos, no es tan sencillo como parece. Puedes seguir buscando, pero recuerda que no has superado el desafío en el tiempo establecido.

RETO VISUAL | Pon a prueba tu agudeza visual con este desafío de ilusión óptica. ¿Serás capaz de detectar la segunda águila en tan solo 6 segundos? | jagranjosh

Solución del reto visual

Han transcurrido más de 6 segundos e incluso has tomado más tiempo del indicado. Si deseas continuar buscando, te sugeriero que no sigas leyendo. Sin embargo, yo no puedo esperar más y quiero revelarte la solución. Aquí la tienes:

SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL | ¡solo el 1% pasa este desafío!

¿Lograste encontrarla? ¡Felicidades si lo hiciste! Este acertijo no es de los más fáciles. En cambio, si no pudiste encontrar la respuesta, no te preocupes. Ahora tienes la oportunidad de compartirlo con tus amigos y ver si ellos pueden resolverlo.

