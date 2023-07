Si disfrutas de los desafíos y retos visuales, estás de suerte porque te presentamos uno que te hará pensar. La fiebre de los test visuales de personalidad y juegos virales ha contagiado a muchos, y es común dedicar tiempo diario a ellos. Este pasatiempo moderno nos brinda diversión y una pausa del estrés cotidiano, mientras entrenamos nuestra agudeza visual y desafiamos a nuestros amigos, añadiendo un toque emocionante y competitivo a la experiencia.

En días recientes, compartí dos emocionantes retos virales: ‘Descubre las 3 diferencias entre las imágenes en 8 segundos’ y ’Desafío para genios: Encuentra 3 errores en la imagen en 9 segundos’. Pero ahora te presento uno nuevo que se ha vuelto muy popular en las redes sociales. No es para nada sencillo, pero te animo a intentarlo y ver si eres capaz de resolverlo. Tendrás únicamente 7 segundos para encontrar la pelota escondida en la playa en la ilustración.

Instrucciones para resolver el reto visual

Antes de enfrentar nuestro reto visual, es esencial que conozcas una regla previa para poder obtener el reconocimiento si logras completar la prueba correctamente, ya que adelanté que no es una tarea fácil. Por tanto, para evitar que te entretengas demasiado tiempo en la ilustración que te mostraré a continuación, te recuerdo que deberás configurar el cronómetro con una cuenta regresiva de 7 segundos para no excederte.

Ahora, ¿no parece tan sencillo, verdad? Pero como mencioné antes, lo fundamental es disfrutar de un rato divertido. Así que no te preocupes si no logras resolverlo en el tiempo asignado, ya que podrías prolongarlo si ves que no encuentras la solución. En la ilustración, podrás observar una playa llena de gente. ¿Podrías encontrar la pelota escondida en ella? ¡Entonces, activa la cuenta regresiva en tres, dos, uno… y comienza el desafío!

Imagen del reto visual

Solo una persona hábil, astuta e inteligente encuentra la pelota en este acertijo visual. (Foto: Genial.Guru)

Solución del reto visual

La pelota se encuentra visible bajo el paraguas en el extremo izquierdo de la imagen, compartiendo el mismo color que el propio paraguas.

Aquí está la pelota de playa. (Foto: genial.guru)

