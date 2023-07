¿Eres amante de los desafíos visuales? ¡Estoy segura de que sí! Y no es para menos, son sumamente entretenidos y, además, benefician nuestra concentración y visión. Así es, esta actividad divertida tiene ventajas ocultas.

La semana pasada compartí el desafío ‘Busca al tigre en 5 segundos’ y el de ‘Busca el lápiz en 5 segundos’. Ahora, te presento un nuevo reto visual: encuentra las 3 diferencias entre las imágenes de una dama junto a su gato. ¿Te atreves a completarlo? ¡Adelante, demuestra tus habilidades!

¿Cómo completar el reto visual?

¿Listo para convertirte en el campeón de este desafío visual? Las instrucciones son sencillas: observa detenidamente las dos imágenes que te proporcionaré a continuación y busca tres diferencias ¡Exacto, solo tres! Aunque no todos pueden encontrarlas. ¿Te atreves a añadirle emoción? ¿Qué tal si lo haces en solo 8 segundos? ¡Comienza a contar y si no las encuentras, al final del artículo te las revelaré! ¡Acepta el desafío y demuestra tus habilidades visuales!

Imagen del reto visual

RETO VISUAL | Acepta el reto y diviértete buscando las 3 diferencias entre las imágenes de la dama y el gato en 8 segundos.

Solución del reto visual de la dama y el gato

¡Felicidades si lo has logrado! ¿Fue un reto complicado? ¿O lo resolviste justo a tiempo? Si aún no encontraste todas las diferencias, no te preocupes, aquí están. La primera se encuentra en la taza de café, la segunda en la pata trasera del gato y la tercera en las patas de la silla. ¡Espero que hayas disfrutado de este desafío visual!

Encuentra 3 diferencias en 8 segundos - SOLUCIÓN DEL RETO VISUAL

Más retos visuales para pasar el rato

Revela tu verdadero ser: test de personalidad único

Esta imagen develará rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.