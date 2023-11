¿Te quedaste en casa y no sabes qué hacer? Te propongo participar en un reto visual que lo puede superar fácilmente toda persona que sea observadora. Interesante, ¿verdad? El desafío consiste en detectar el error en la imagen que acompaña la nota. ¿Te animas? ¡Ojo que la diversión está asegurada!

La equivocación no la puede ver todo el mundo. Es algo que no se identifica así nada más. Vas a necesitar demostrar que puedes prestar bastante atención a los detalles. Solo de esa manera lograrás identificar lo que está mal en la ilustración. ¡Ya te indiqué el camino! ¡No pidas mucho!

La imagen del reto visual

Lo que muestra la imagen del reto visual es una parte de la cocina de una casa. No me preguntes a quién le pertenece la vivienda porque no lo sé y tampoco es algo relevante aquí. Lo que interesa es que detectes el error. ¡Demuestra tu capacidad de observación!

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar una parte de la cocina de una casa, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

No es una tragedia no cantar victoria en este reto visual. Estoy seguro que te irá mejor en el próximo desafío que participes. Que esto no te desanime. Ahora mismo puedes saber cuál es el error en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es el error. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

Mira este video para sumarte a un nuevo reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.