Con el pasar de los años, me he dado cuenta que las palabras se las lleva el viento y solo las acciones importan. Por eso te aconsejo que no solo digas que eres una persona observadora. También demuéstralo. Hoy te doy la posibilidad de que lo hagas. Para dejarlo en claro, deberás superar este reto visual, que consiste en averiguar dónde está el peluche del niño que aparece en la imagen que acompaña la nota. Si bien no se ha establecido un límite de tiempo en el desafío, no te confíes porque acabarás buscando al juguete de tela durante horas. Tienes que esforzarte al máximo. Realmente, no cualquiera es capaz de cantar victoria aquí.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual hay un niño que la está pasando muy mal. No deja de llorar porque no sabe en qué parte se encuentra su peluche. La mamá del menor, en tanto, quiere ayudarlo y por eso está pensando en qué lugar podría estar el juguete de tela. Presta mucha atención a cada detalle para que triunfes.

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra a un niño llorando muy cerca de su madre porque no sabe dónde está su peluche. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar el peluche y quieres conocer dónde está exactamente? No te preocupes. En este punto de la nota vas a poder averiguar en qué parte se encuentra. Solo tienes que mirar la siguiente imagen. Ahí se revela la solución del reto visual.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del peluche. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

