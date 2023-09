No vayas por el mundo diciendo a todos que posees ‘ojos de halcón’ sin demostrarlo. Hoy te presento un reto visual que consiste en mirar con atención una imagen porque esta tiene un error, el cual debes identificar en solo 7 segundos para que puedas cantar victoria en el desafío. ¡Sí, jugarás contra el reloj! ¿No te parece algo emocionante? No se te ocurra distraerte. La concentración juega un papel muy importante porque el tiempo corre y no se detiene.

Observa la imagen del reto visual

La ilustración te enseña cómo luce parte de la sala y la cocina de una casa. No me preguntes a quién pertenece la vivienda porque no lo sé y no es algo relevante aquí. Preocúpate en observar la gráfica y en detectar la equivocación. No permitas que se te escape ningún detalle. ¡Abre bien los ojos!

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar parte de la sala y la cocina de una casa, tiene un error. (Foto: genial.guru)

Esta es la solución del reto visual

Te pido que por favor recuerdes que todo esto es solo un juego. No te debes sentir mal por fallar. No siempre se puede ganar. En el próximo reto visual te irá mejor. Si quieres saber dónde está el error, mira la siguiente imagen. Ahí se indica su ubicación.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del error. (Foto: genial.guru)