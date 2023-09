Ya no tienes que pasar el resto del día buscando un reto visual que sea un verdadero desafío para ti. Aquí lo tienes. En esta nota. El contenido es impresionante porque realmente necesitas esforzarte al máximo para salir victorioso(a). Si piensas que solo intento asustarte, participa en el mismo de una vez y te darás cuenta que no te miento.

Aquí no harás nada del otro mundo. Solo debes hallar el error que tiene la imagen que he dejado más abajo. Aunque parezca que la ilustración no posee una equivocación, lo cierto es que hay algo que no cuadra y debes detectarlo. Lo bueno es que no se te exige identificarlo en cuestión de segundos.

La imagen del reto visual

La ilustración del reto visual muestra cómo varias personas y un perro pasan un agradable momento en un parque. El can juega con su dueña, mientras una pareja camina y una mujer lee una aparente revista. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que está mal en esa escena?

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a varias personas y a un perro en un parque, tiene un error. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

¿Te cansaste de buscar el error? No te preocupes. Comprendo que la tarea es difícil de realizar. Es por eso que muy pocos usuarios han dicho “lo logré” en el reto visual. A continuación te indicaré cuál es la equivocación en la imagen del desafío.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica la ubicación del error. (Foto: genial.guru)

El concepto de un reto visual

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Te dejo otro reto visual

Este test de personalidad te ayudará a conocer, de una forma rápida y sencilla, cuáles son tus temores a superar.