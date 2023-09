Me da mucho gusto saber que quieres divertirte sanamente. Me di cuenta de eso porque ingresaste a esta nota de Mag, donde te presento un reto visual que, además de entretenerte, te permitirá saber si eres una persona que presta atención a los detalles. Solo alguien así es capaz de superar el desafío.

La imagen que he dejado más abajo es la que tú debes observar. Y es que ahí hay 3 rostros ocultos, los cuales tienes que hallar. Pero antes de que empieces a buscarlos, te informo que no se te exige encontrarlos en cuestión de segundos. Puedes demorarte. No hay ningún problema con eso.

La imagen del reto visual

En la ilustración del reto visual se puede apreciar a muchas personas que acudieron a un teatro para ver cómo una mujer baila ballet. No parece haber nada extraño en la gráfica, pero lo cierto es que en la misma hay 3 rostros ocultos. Localízalos y cantarás victoria en este desafío.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a varias personas mirando a una mujer bailar ballet, tiene 3 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

El nivel de dificultad del reto visual es elevado. Debido a ello, muy pocos usuarios han sido capaces de superarlo. No te sientas mal si no pudiste hallar los 3 rostros ocultos. Ahora mismo sabrás en qué parte se encuentran exactamente en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen, que muestra a varias personas mirando a una mujer bailar ballet, se indica la ubicación de los 3 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

Súmate a otro reto visual

