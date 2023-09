Por supuesto que los retos visuales pueden servir para dejar en claro ciertas cosas. El que te traigo hoy es un claro ejemplo de ello, ya que, si lo superas, demostrarás que eres un observador con todas las letras. Olvídate de tus responsabilidades por un momento para que te sumes a este desafío de una vez.

La imagen que está más abajo, aunque no lo parezca, tiene 4 rostros ocultos. Tú debes encontrarlos para poder decir “lo logré” en la prueba. Como no hay un límite de tiempo para realizar esa tarea, relájate. No te apures. Puedes demorarte.

La imagen del reto visual

En la ilustración hay una escena adorable: Un padre y su hija llegaron a una pastelería. Ambos lucen muy contentos viendo tortas y otros postres que hay en el local. No me preguntes cuál se acabarán llevando porque no lo sé. Lo que importa es que halles los 4 rostros ocultos.

RETO VISUAL | Esta imagen, que te permite apreciar a un padre con su hija en una pastelería, tiene 4 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

La solución del reto visual

Se cuentan con los dedos de una mano a las personas que pudieron superar este reto visual. Te lo comento para que no te sientas mal si en caso no fuiste capaz de encontrar los 4 rostros ocultos. Ahora mismo sabrás dónde están en la imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen, que muestra a un padre con su hija en una pastelería, se india la ubicación de los 4 rostros ocultos. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto visual?

Un reto visual es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

