Quizás poseas una visión 20/20 si logras distinguir al perro entre las vacas en menos de diez segundos. El astuto cachorro se camufla a plena vista, pero te hará desesperarte mientras intentas ubicarlo. Esta reciente ilusión óptica ciertamente no es una de las más fáciles que te he presentado, así que prepárate para poner a prueba tus habilidades. Solo aquellos con una visión sumamente aguda y habilidades de identificación destacadas superarán este reto visual. Pero si logras localizarlo en menos de diez segundos, entonces tu visión debe ser 20/20.

Encuentra al perro en 10 segundos

En la imagen, observamos al menos 84 vacas dispuestas en 14 filas de seis. La considerable cantidad de vacas ya plantea un obstáculo difícil de superar, lo que implica que deberás redoblar tus esfuerzos para identificar alguna diferencia. Aunque se podría pensar que un perro entre vacas resaltaría notablemente, esta tarea se asemeja más a hallar una aguja en un pajar. Esto se debe a que solo podemos ver las caras de cada animal, dificultando su distinción.

Para complicar aún más las cosas, no estamos tratando solo con vacas de manchas blancas y negras. Hay animales de varios colores, convirtiendo este rompecabezas en la pesadilla para un jugador inexperto. Sin embargo, no es necesario ser un maestro en retos visuales para resolverlo. Basta con ser observador y rápido. Todas las vacas comparten las mismas características, así que te corresponde decidir cuál no encaja.

RETO VISUAL | Todos pueden ver las vacas, pero tendrás una visión 20/20 si puedes detectar al perro en menos de diez segundos. | Playbuzz

Si encuentras dificultades, aquí tienes una pista: Uno de los rasgos distintivos de las vacas son sus cuernos, todos los ejemplares los tienen, pero no el perro.

Respuesta del reto visual

Si lograste detectar al perro, ¡felicitaciones! Y si lo hiciste en menos de diez segundos, tu visión y tu coeficiente intelectual deben ser notables. No obstante, si no pudiste, no te preocupes. Echa un vistazo la solución que te dejo a continuación:

RETO VISUAL | ¿Lograste localizar al perro entre el centenar de vacas en tan solo 10 segundos?

¿Cuáles son los mejores alimentos para mejorar la vista?

Para el portal Kraff Eye Institute, estos son los productos alimenticios que te permitirán tener una mejor visualización: pescado, nueces, semillas, cítricos, verduras de hoja verde, patatas, huevos, carne de vacuno, legumbres y productos lácteos.

