Hoy es el día que resolverás un problema antes de que se vuelva más grande de lo que ya es. En este reto visual, tu misión es descubrir qué hombre está mintiendo en la imagen de abajo. Si realizas esa actividad, demostrarás que eres una persona observadora.

¿El desafío posee un límite de tiempo? No. Por lo tanto, no te estreses. Mira con tranquilidad la ilustración, pero no permitas que se te escape ningún detalle. Si quieres cantar victoria, ya sabes lo que tienes que hacer.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar a dos hombres discutiendo. Cada uno le echa la culpa al otro de haber ocasionado un completo desastre en un restaurante por no haber manejado correctamente. Dicho ello, ¿quién está mintiendo?

RETO VISUAL | Esta imagen te muestra la discusión entre dos hombres. ¿Quién está mintiendo? (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota tal vez sea porque no fuiste capaz de identificar al hombre que está mintiendo. Si eso pasó, no te sientas mal. Esto es un juego. Para que conozcas la solución del reto visual, mira la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica qué hombre está mintiendo. (Foto: genial.guru)

¿Qué persona puede considerarse observadora?

Una persona observadora es aquella que presta mucha atención a los detalles. No se le escapa absolutamente nada, pues mira detenidamente lo que está frente a sus ojos. No todos los seres humanos son capaces de hacer eso.

