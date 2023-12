Las ilusiones ópticas son como el gimnasio para tu mente, pero algunas son más desafiantes que otras. En este dibujo genial creado por Juan Luis Roldán, los espectadores se lanzan al desafío de desentrañar al peludo amigo sin perderse en las payasadas del bufón.

Solo los cerebritos con un IQ estratosférico y ojos de lince, podrán cazar al escurridizo perro oculto en la caricatura espeluznante del payaso en tan solo 12 segundos. Este reto visual ha dejado a muchos rascándose la cabeza mientras persiguen al astuto can: ¿serás capaz de ganar la carrera contra el reloj?

Encuentra al perro del payaso en 12 segundos

¿Podría estar el peludo enmascarado en el mono rojo chillón o acechando en las sombras del fondo? Tal vez necesites girar la imagen o hacer un guiño sutil para destapar al animalillo como, por ejemplo, dirigir tu mirada hacia la mitad superior de la caricatura. El reloj corre más rápido que un conejo, así que escanea la imagen a la velocidad del rayo.

RETO VISUAL | ¿Podrás encontrar al perro escondido en esta espeluznante caricatura de payaso? | JUAN LUIS ROLDAN

Descubre dónde se ocultaba el perro del payaso

No te preocupes si aún no ves al patudo, la respuesta se desvela a continuación. El can está astutamente escondido en el blanco volante del cuello del payaso.

RETO VISUAL | La respuesta está rodeada por un círculo. | JUAN LUIS ROLDAN

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

¿Qué otras actividades puedo hacer para mejorar mi capacidad de observación?

Además de los retos visuales, hay diversas actividades que fortalecen la capacidad de observación. Como por ejemplo, explorar obras de arte, practicar paseos conscientes, estudiar la naturaleza, participar en juegos estratégicos, dedicarse a la fotografía, mindfulness, realizar lectura activa, unirse a clases de observación, practicar ejercicios de mindfulness, realizar pruebas visuales en línea y participar en actividades culturales son enfoques efectivos. Integrar estas actividades en la rutina diaria no solo agudiza la percepción visual, sino que también nutre la conciencia y apreciación de los detalles en diversos aspectos de la vida cotidiana.

